Ali Koç'a kötü haber

Fenerbahçe'nin, Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etmesinin ardından çıkan olaylar futbol dünyasında geniş yankı buldu.

Sarı Lacivertliler, genel kurul kararıyla ligden çekilme dahil olası adımların değerlendirileceğini duyurdu.

İspanyollar Fenerbahçe'nin, Jupiler Ligi, Eredivisie, Ligue 1 ve La Liga'ya katılma olasılığı üzerinde durdu.

Ali Koç'un başka bir ligde oynama hayalinin gerçekçi olmadığı ifade edildi.

Marca'dan Rodrigo Gonzalez, İspanya yasalarına göre yalnızca Andorra kulüplerinin İspanya liglerinde oynama hakkına sahip olduğunu, diğer ülkelerden takımların bu liglerde yer alamayacağını belirtti.

Katalonya'nın bağımsızlık durumu söz konusu olduğunda ise, Barcelona'nın La Liga'da oynamaya devam edebildiği, ancak bağımsızlık ilan edilirse durumun değişebileceği ifade edildi.

La Liga Başkanı Javier Tebas, 2017'de Katalonya bağımsız olursa Barcelona'nın La Liga'da oynayamayacağını açıklamıştı.