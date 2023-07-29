Ali Koç'la ilgili bomba iddia. Erman Toroğlu açıkladı

Erman Toroğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la ilgili aldığı duyumu açıkladı.

Ali Koç'la ilgili bomba iddia. Erman Toroğlu açıkladı

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Sabah gazetesinde çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Murat Özbostan'ın sorularını yanıtlayan Toroğlu, Avrupa kupalarında Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın maçlarını seyrettiğini belirterek, "Hepsinin rakipleri bizim Süper Lig'de düşme mücadelesi yaparlar ve birkaçı düşer. Fenerbahçe daha hazırlıklı gözüktü. Bir olay var, bakın bu çok önemli… Galatasaray'ın oynadığı sahada zemin sentetik. Üst düzey bir futbolcu orada kolay kolay rahat hareket edemez. Özellikle kendini düşünür, ben de olsam düşünürdüm. Çünkü o zemin sakatlığa çok müsaittir. Bilek, diz, kasık, bel, boyun her türlü sakatlığa açık bir zemin. Onun için Galatasaray'ın oynadığı o maça tam karar veremiyorum. Ama burada önemli iki konu var. Birincisi; Türk futbolu nereden nereye geldi ki Türkiye Ligi şampiyonu, o rezil zeminde ve o statta eleme maçı oynayacak kapasiteye geldi. Bir başka konu, FIFA ve özellikle UEFA'nın bu tip zeminlerde Şampiyonlar Ligi maçları ve elemelerini oynatmaması gerekir. Bu şunu gösteriyor, Türk futbolu güzelim çim sahalardan sentetik halı sahalara doğru çökmüş, düşmüş durumda" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la ilgili olarak da bir iddiada bulunan Toroğlu, şöyle konuştu:

"Kaliteli olmayan, heyecanı yüksek biz sezon bizi bekliyor. Neden? Ali Koç'un son sezonu. Bundan sonra Fenerbahçe Başkanlığı'nda kalır mı, bilmiyorum. Bir duyumum var, doğru mu değil mi bilemem ama duyum. Ömer Koç'un çok yorulduğu, artık ayrılmak istediği ve işin başına da Ali Koç'un geçeceği şeklinde... Bu bir duyum. Peki bu duyum, gerçekleşirse Ali Koç'lu Fenerbahçe şampiyon olmazsa ne olur, olursa ne olur? Onu bilme şansımız sıfır. Bekleyip göreceğiz. Yani her konuda güzel bir sezon (ama kalite olarak değil, heyecan ve tempo olarak) biz gazetecileri ve televizyoncuları bekliyor. Allah bu ortamı yaratan herkesten razı olsun! TFF de dahil."

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