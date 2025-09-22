Ali Koç'tan beklenen hamle gelmedi... Kesinleşti

Fenerbahçe'de dün yapılan başkanlık seçimini Sadettin Saran kazandı. Saran 12 bin 325 oy alırken, Koç ise 12 bin 68 oyda kaldı.

Aradaki oy farkının 257 olması nedeniyle Ali Koç tarafından sonuçlara itiraz gelmesi ve oyların tekrar sayılması talebinde bulunulması bekleniyordu.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Ali Koç'un sonuçlara itirazda bulunmadığını belirtti.

Sabuncuoğlu, "Ali Koç ve yönetim kurulu, seçim sonuçlarına itiraz süresi olan 17.00’ye kadar herhangi bir başvuru yapmadı. Böylece Sadettin Saran, Fenerbahçe’nin resmen yeni başkanı oldu" dedi.