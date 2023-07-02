Ali Koç'tan flaş karar. Planı ortaya çıktı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç kararını verdi. Ryan Kent ve Edin Dzeko'dan sonra 3. transfer için planı ortaya çıktı.

Ali Koç'tan flaş karar. Planı ortaya çıktı

Fenerbahçe, Ryan Kent ve Edin Dzeko'nun ardından 3. transfer olarak Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Wilfried Zaha’yı belirlemişti.

Fildişili futbolcunun Arabistan'dan gelen teklifleri kabul etmemesi sarı lacivertlilerin umudunu artırmıştı.

Ancak Fanatik'in haberine göre Zaha için İtalya'nın Lazio Kulübü'nden de teklif yapıldığı ortaya çıktı.

Zaha'nın menaceriyle temaslarını sürdüren Fenerbahçe'nin Lazio'nun teklifine rağmen transferden çekilmeyeceği ve başkan Ali Koç'un b planını devreye soktuğu belirtildi.

Buna göre Fenerbahçe, Lazio'nun teklifi ne kadar yüksek olursa olsun daha da yüksek bir teklif sunarak transferi bitirmeyi hedeflediği öğrenildi.

Hücumda sol kanatta görev yapan Zaha, santrfor ve sağ kanatta da oynayabiliyor.

Kariyerinde daha önce Manchester United ve Cardiff formaları da giyen Zaha, Premier Lig’de toplamda 305 maça çıkıp 68 gol ve 43 asistle oynadı.

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