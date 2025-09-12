Ali Mahir Başarır'dan CHP'li isme suç duyurusu!

Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş TGRT'de yaptığı "Ali Mahir Başarır’ın iki Mercedes Maybach aracı var, biri 30 milyon lira değerinde" iddiası dikkat çekmişti.

Yarkadaş'ın iddiasını reddeden Başarır, "Gazeteci görünümlü bir şahsın ortaya attığı bu iddialar gerçek dışıdır. İddia edildiği gibi söz konusu marka bir aracım olmamıştır, yoktur" dedi.

"TÜM MAL VARLIĞIMI MECLİS'E BİLDİRİYORUM"

CHP’li Başarır, mal varlığına ilişkin tüm bildirimlerini düzenli olarak TBMM’ye sunduğunu söyledi.

Milletvekili olmadan önce ve görevi süresince tüm mal varlığını Meclis’e bildirdiğini ifade eden Başarır "Gizlenecek, saklanacak veya haksız edinilmiş tek bir kuruşum yoktur. İsteyen savcı inceleyebilir. Yakın ve uzak akrabalarımın mal varlıkları da araştırılabilir." ifadelerini kullandı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Başarır, kişilik haklarına saldırıda bulunulduğunu söyleyerek Barış Yarkadaş hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.