Ali Mahir Başarır'dan CHP'li isme suç duyurusu!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ali Mahir Başarır'dan CHP'li isme suç duyurusu!

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş'ın mal varlığı iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulundu.

Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş TGRT'de yaptığı "Ali Mahir Başarır’ın iki Mercedes Maybach aracı var, biri 30 milyon lira değerinde" iddiası dikkat çekmişti.

Yarkadaş'ın iddiasını reddeden Başarır, "Gazeteci görünümlü bir şahsın ortaya attığı bu iddialar gerçek dışıdır. İddia edildiği gibi söz konusu marka bir aracım olmamıştır, yoktur" dedi.

"TÜM MAL VARLIĞIMI MECLİS'E BİLDİRİYORUM"

CHP’li Başarır, mal varlığına ilişkin tüm bildirimlerini düzenli olarak TBMM’ye sunduğunu söyledi.

Milletvekili olmadan önce ve görevi süresince tüm mal varlığını Meclis’e bildirdiğini ifade eden Başarır "Gizlenecek, saklanacak veya haksız edinilmiş tek bir kuruşum yoktur. İsteyen savcı inceleyebilir. Yakın ve uzak akrabalarımın mal varlıkları da araştırılabilir." ifadelerini kullandı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Başarır, kişilik haklarına saldırıda bulunulduğunu söyleyerek Barış Yarkadaş hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Son Haberler
İspanyollar istemedi İsrailli sporcular çekildi
İspanyollar istemedi İsrailli sporcular çekildi
Park halindeki TIR’a çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
Park halindeki TIR’a çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
İnönü Mağarası’nın içinde bulundu! Gizemi 5 bin yıl sonra çözüldü! Isınmak için yaktılar iyileşmek için içtiler
İnönü Mağarası’nın içinde bulundu! Gizemi 5 bin yıl sonra çözüldü! Isınmak için yaktılar iyileşmek için içtiler
Kahverengi kokarca mücadelesinde yeni hamle
Kahverengi kokarca mücadelesinde yeni hamle
CHP'li bir isim daha AKP'ye geçti
CHP'li bir isim daha AKP'ye geçti