Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci ve Mert Yazıcıoğlu’nun da bulunduğu şüpheliler uyuşturucu madde kullanımını özendirmek suçlamasıyla sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı.

Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci ve Mert Yazıcıoğlu’nun da bulunduğu şüpheliler uyuşturucu madde kullanımını özendirmek suçlamasıyla sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, bu olaya yönelik dikkat çeken gönderme geldi.

Başarır, şunları kaydetti:

“ASIL HADİSE O BARONLARI YAKALAYIP CEZAEVİNE ATMAKTIR!

“Tayyip Bey! Sana Mersin’den sesleniyorum! Sanatçıları sabah evlerinden alıyorsun, ülkeyi zehirleyen baronlara ise dokunamıyorsun! Gerçekten uyuşturucuyla mücadeleyse amacın, önce bir Mersin’e bak! Son 10 yılda Mersin Limanı’ndan tonlarca uyuşturucu geçti ama tek baron yakalayamadın!

Toplumu yapay gündemler oluşturarak kandırma! Asıl hadise; sabah Hadise’yi almak değildir! Asıl hadise o baronları yakalayıp cezaevine atmaktır!”