Ali Naci Küçük'ten Okan Buruk'a Barış Alper Yılmaz eleştirisi

Galatasaray Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Alanyaspor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle döndü. Spor yazarı Ali Naci Küçük ise maçın ardından Okan Buruk'u Barış Alper Yılmaz konusunda uyardı. Barış Alper Alanyaspor karşısında Osimhen'in golünde asisti yaptı.

"5 GÜNLÜK ÖZEL ANTRENMANLAR 1 GÜNE DÜŞTÜ"

Ali Naci Küçük "Okan Hoca'nın bazı oyuncular üzerinde tanıdığı ayrıcalıklardan vazgeçmesi lazım. Barış Alper'le alakalı bazı bilgiler vereyim Florya'dan aldığım. Barış geçen yıl haftanın 5 günü özel antrenmanlar yapıyormuş. Bu sene kontratı aldıktan sonra 1 güne düşürmüş. Barış Alper, uzun süredir İstanbul gecelerinde hareketli, sahalarda olmadığı kadar! Okan Hoca'nın Barış'a tanıdığı sınırsız krediden vazgeçmesi lazım" ifadelerini kullandı.