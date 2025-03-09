Ali Naci Küçük'ten Okan Buruk'a Barış Alper Yılmaz eleştirisi

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Ali Naci Küçük'ten Okan Buruk'a Barış Alper Yılmaz eleştirisi

Spor yazarı Ali Naci Küçük Galatasaraylı oyuncu Barış Alper Yılmaz konusunda Okan Buruk'u uyardı

Galatasaray Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Alanyaspor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle döndü. Spor yazarı Ali Naci Küçük ise maçın ardından Okan Buruk'u Barış Alper Yılmaz konusunda uyardı. Barış Alper Alanyaspor karşısında Osimhen'in golünde asisti yaptı.

"5 GÜNLÜK ÖZEL ANTRENMANLAR 1 GÜNE DÜŞTÜ"

Ali Naci Küçük "Okan Hoca'nın bazı oyuncular üzerinde tanıdığı ayrıcalıklardan vazgeçmesi lazım. Barış Alper'le alakalı bazı bilgiler vereyim Florya'dan aldığım. Barış geçen yıl haftanın 5 günü özel antrenmanlar yapıyormuş. Bu sene kontratı aldıktan sonra 1 güne düşürmüş. Barış Alper, uzun süredir İstanbul gecelerinde hareketli, sahalarda olmadığı kadar! Okan Hoca'nın Barış'a tanıdığı sınırsız krediden vazgeçmesi lazım" ifadelerini kullandı.

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