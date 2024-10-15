Ali Öztunç: “ Şeytanın aklına gelmeyen AKP’nin aklına geliyor

YENİÇAĞ / ÖZEL HABER

AK Parti'nin yeni sunduğu kanun teklifinde kredi kartların yönelik yeni katkı payı düzenlemesi tepki çekmeye devam ediyor. Limiti 100 bin TL'yi aşan kredi kartlarından savunma sanayii için yıllık 750 TL'lik katkı payı isteyen maliye, drone ve kol saatlerinden de ÖTV istiyor. Çeşitli kesimlerin tepkisine neden olan yeni vergilere bir eleştiri de CHP Kahramanmaraş milletvekili Ali Öztunç’tan geldi.

Şeytanın aklına gelmeyenin, AKP’nin aklına geldiğini ifade eden Ali Öztunç, “Önce AKP Genel Başkanı vatandaşa savaş korkusu veriyor, ardından savunma sanayine katkı payı altında kredi kartı, kol saati vergisi getiriyor. Vatandaşa İBAN gönderenlerden başka ne beklenebilir ki?” şeklinde görüş belirtti.

Yeniçağ’ın sorularını yanıtlayan milletvekili Ali Öztunç, “ Yönetemiyorsanız bırakın! Sarayda saltanat süren, vatandaşa tasarrufu layık görüp kendilerine sefahat sürmeyi hak gören bu iktidar, yanlış ekonomi politikalarıyla ülkeyi ekonomik krize sokmakla kalmayıp vatandaşın milli ve manevi duygularını sömürerek, vatan millet Sakarya edebiyatı ile insanların olmayan gelirlerinden vergi istiyor.” dedi.

Ali Öztunç, görüşlerini şu şekilde sürdürdü: “Bu tam bir silahsız soygundur. Savunma sanayi milli gururumuzdur. Ülkemizin göz bebeğidir. Bunu siyasi menfaatlerinize kurban etmeyin. Eğer vatanın savunulması gerekiyorsa, milletimiz savunmak için canını verir.”