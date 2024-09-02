Ali Öztürk Paris'te çeyrek finalde

Kaynak: AA
Ali Öztürk Paris'te çeyrek finalde

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para masa tenisinde erkekler S5 sınıfında Ali Öztürk, çeyrek finale çıktı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para masa tenisi erkekler S5 sınıfında milli sporcu Ali Öztürk, çeyrek finale yükseldi.

South Paris Arena 4'te düzenlenen para masa tenisi müsabakalarında Ali Öztürk, S5 sınıfı son 16 turunda Çin'den Fu Liu'yla karşılaştı.

İlk seti 11-5 kaybeden milli sporcu, sonraki iki seti çekişmeli oyunların ardından 13-11 kazanarak 2-1 öne geçti. Dördüncü seti 11-9 kaybeden Ali Öztürk, final setine çok iyi başladı.

Son seti 11-5 kazanan Ali Öztürk, adını çeyrek finale yazdırdı.

Milli sporcu, çeyrek final maçında bu akşam TSİ 20.15'te Almanya'dan Valentin Baus'la karşı karşıya gelecek.

Rio 2016'da takımlarda, Tokyo 2020'de ise bireyselde bronz madalyalar alan Ali, Paris 2024'te çeyrek finali geçerse üst üste 3. paralimpik oyunları madalyasını garantileyecek.

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