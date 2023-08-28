Ali Sabancı'nın büyük sırrı. Canlı yayında kendisi açıklamıştı

Editör: Turgay BEŞYILDIZ

Pegasus Havayolları'nı da bünyesinde barındıran Esas Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı, iş insanı Ali Sabancı ve eşi, Doğan Holding Kurucu ve Onursal Başkanı Aydın Doğan'ın iş insanı kızı Vuslat Doğan Sabancı, Yunanistan'ın Leros Adası'nda denizde kaza geçirdi.

Bu kazanın ardından herkes Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumunu merak etmeye başladı.

ALİ SABANCI'NIN SIRRI

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda ise Ali Sabancı'nın iş sırrını açıkladığı anlar paylaşılmaya başlandı. Yeniden gündem olan görüntülerde Ali Sabancı, Pegasus ile ilgili bir müşterinin kendisine attığı bir e-maile cevap verdiğini anlatıyor. Söz konusu videoda bir genç Ali Sabancı'ya şu soruyu soruyor:

"SAKIN BİR DAHA BİZİMLE UÇMAYIN"

"Pegasus'un bir müşteri mailine cevap verdiğiniz doğru mu? Ayrıca o şikayet cevabının "Sakın bir daha bizimle uçmayın" doğru mu? Anlatır mısınız, ben okuduğumda çok merak etmiştim onu."

Bu soru karşısında "doğru" yanıtını veren Ali Sabancı sözlerini şöyle sürdürüyor:

Özen gösterdiğim bir şey var. Bana ne kadar şirketle, işle ilgili o iş veya başka bir işle ilgili ne kadar e-mail gelirse onları mümkün mertebe ya kendim cevaplamaya çalışıyorum veyahutta bilen birine cevaplatmaya çalışıyorum. Gri cevap veremezsin abi. Ya ak g*tsün, ya kara g*tsün. Gri g*t olamazsın. Belli bir pozisyon olması lazım. Dolayısıyla bu misafirin, ne dediğini hatırlamıyorum ama, o kadar şey yaptı ki adam dedi ki 'bir daha sizinle uçmayacağım, bütün medyaya sizi vereceğim.' Ama haksız yani. Veri olarak haksız. 'Burada bir daha uçmayın kardeşim' dedim.

NE OLMUŞTU?

Yunanistan'da botlarıyla kayalıklara çarpan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı kaza yaptı ve yaralandı. Yunan Sahil Güvenliği, Sabancı çiftinin kazasıyla ilgili soruşturma yürütüldüğünü duyurdu. Kazanın ardından yüzer ambulansla Bodrum'a götürülerek ameliyat edilen dalağı alınan Ali Sabancı, ambulans uçakla İstanbul'a nakledilerek, Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Vuslat Doğan Sabancı da Ali Sabancı'nın ardından İstanbul'da Amerikan Hastanesi'ne getirildi.

Esas Holding'ten yapılan açıklamada, Sabancı çiftinin sağlık durumunun iyiye gittiği ve titizlikle takip edildiği dile getirildi.