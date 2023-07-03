Ali Sunal'dan duygulandıran paylaşım. Kemal Sunal ölümünün 23'üncü yılında anılıyor

Süt Kardeşler”, “Hababam Sınıfı”, “Tosun Paşa”, “Sahte Kabadayı” ve “Kapıcılar Kralı”nın da arasında bulunduğu onlarca filmde birbirinden farklı karakterlere başarıyla hayat veren Kemal Sunal, 23 yıl önce bugün hayatını kaybetti.

Usta isim bugün ailesi, sevenleri ve sanatçı dostları tarafından anılıyor.

'ÖMRÜMÜN YARISI SENSİZ GEÇTİ'

Bugüne özel paylaşım yapan isimlerden biri de, usta sanatçının oğlu Ali Sunal oldu. Ali Sunal, babasıyla çocukken çekilmiş bir fotoğrafını kişisel sosyal medya hesabından paylaştı. Sunal'ın fotoğrafa düştüğü not ise okuyanları duygulandırdı.

Ali Sunal, paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"23 yıl… şu anda ömrümün yarısı sensiz geçti. Seni çok özledim babam. Ama senin gibi bi kahramanı özlemek, sana baba diyebilmek, fotoğraftaki gibi seni doya doya öpebilmek benim hayattaki en büyük gururum ve şansım. Minnettarım baba. Seninle geçen her anıma..."

'ÇOK ACI 23 YIL YAŞADIK!'

Kemal Sunal'ın hayat arkadaşı Gül Sunal da paylaştığı fotoğrafa, '3 Temmuz 2000... Niye gittin acele acele? Çok acı 23 yıl yaşadık! Zor çok zor...' notunu düştü.

KEMAL SUNAL'IN ÖLÜMÜ

Çeşitli festivallerde, ödül törenlerine kara taşıtıyla yetişemeyen sanatçının uçak fobisi yaşamı boyunca yenemediği bir korkusu olarak kaldı.

3 Temmuz 2000 tarihinde, 'Balalayka' isimli filmin çekimleri için bindiği Trabzon uçağında kalp krizi geçirdi.

Ölümüne bir dizi ihmaller zincirinin neden olduğu düşünülmektedir.

Zeki Alasya, Sunal'ın vefatıyla ilgili görüşünü şöyle dile getirdi; "Kimseleri filmin çekileceği yere otobüsle gitmek sıkıntısında bırakmamak için kendini zorlayarak bindi o uçağa, imkanı yok binmez."