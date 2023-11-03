Ali Yerlikaya duyurdu: 1 ton 100 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar devam ediyor. 44 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda tam 1 ton 100 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon anları saniye saniye kaydedildi.

Mehmet Şahincileroğlu KAYNAK: Haber Merkezi
Ali Yerlikaya duyurdu: 1 ton 100 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 44 ilde ‘Narkogüç’ operasyonu düzenlendiğini açıkladı.

Yapılan operasyon kapsamında sadece İstanbul’da, son yıllarda Türkiye’nin belası olan Metamfetamin zehrinden 809 kilo yakalandığına dikkat çeken Ali Yerlikaya, operasyonların devam edeceğine vurgu yaptı.

Yerlikaya’nın paylaşımı şu şekilde:

ZEHİR TACİRLERİNE YÖNELİK 44 İLDE EŞ ZAMANLI OLARAK DÜZENLENEN "NARKOGÜÇ" OPERASYONLARINDA 176 ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI. MUHTELİF İÇERİKTE 1 TON 100 KG UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ!

Milletimizin bilmesini isterim ki

Geleceğimizi zehirlemeye çalışan uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle, göçmen kaçakçılarıyla ve organize suç örgütleriyle mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz!

Ülke genelinde uyuşturucu taciri ve uyuşturucu madde suçlarından aranan şahısların yakalanabilmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde ve İl Emniyet Müdürlüklerimizce;

İstanbul, İzmir, Adana, Erzurum, Şanlıurfa, Denizli, Antalya, Gaziantep, Ankara, Giresun, Sakarya, Konya, Kütahya, Kırşehir, Afyon, Samsun, Batman, Osmaniye, Karaman, Bolu, Kırklareli, Bursa, Malatya, Tokat, Ağrı, Van, Şırnak, Eskişehir, Elazığ, Muğla, Yalova, Bitlis, Kahramanmaraş, Siirt, Tekirdağ, Kilis, Hatay, Kayseri, Kocaeli, Sinop, Diyarbakır, Hakkari, Mersin ve Düzce olmak üzere 44 ilimizde;

387 ekip, 985 polis, 2 hava aracı ve 27 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla EŞ ZAMANLI GERÇEKLEŞTİRİLEN NARKOGÜÇ operasyonları düzenlenmiştir. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda;

846 kg metamfetamin,

223 kg skunk,

11 kg kokain,

15 kg esrar,

5 kg bonzai,

0,5 kg eroin,

35.000 uyuşturucu hap,

14 adet Tabanca,

4 adet Tüfek ve

Çok miktarda para ele geçirilmiştir.

Bu operasyonlarda İstanbul’da yakalanan metamfetamin miktarı 809 kilogramdır.

Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tek tek tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin

AZİZ MİLLETİMİZİN DESTEK VE DUALARIYLA ZEHİR TACİRLERİNE HAYATI ZEHREDECEĞİZ

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