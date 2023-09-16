Aliağa Limanı'nda 51 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı, Ailağa Limanı'na yanaşan bir gemide yapılan aramada, 51 ton kaçak akaryakıt ele geçirildiğini açıkladı.

KAYNAK: DHA
Aliağa Limanı'nda 51 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; İsrail'in Haifa Limanı'ndan hareket edip Aliağa Limanı'na yanaşan bir gemi, gümrük muhafaza görevlilerince incelemeye alındı. Yapılan fiziki arama sonucu herhangi bir şüpheli duruma rastlanılmadı. Geminin makine dairesi ve yakıt tankında ölçüm işlemi gerçekleştirildi. Gemide bulunan 105 ton akaryakıtın 51 tonunun beyan edilmemiş kaçak akaryakıt olduğu tespit edildi. 2 milyon 227 bin lira değerindeki 51 ton akaryakıta el konulurken; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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