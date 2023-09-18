Aliağa’da 65,8 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

İHA'nın haberine göre; Şüphelilere 3 milyon 200 bin lira para cezası uygulandı.

Kaçak akaryakıt depolanan depo baskına uğradı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aliağa’da bir depoda kaçak akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, depoya baskın düzenleyerek içeride bulunan 65,8 ton yasa dışı karışımlı akaryakıtı ele geçirdi. Depoda yapılan aramada ayrıca akaryakıt pompaları, tankerler ve bidonlar da bulundu.

2 şüpheliye 3 milyon 200 bin lira ceza

Operasyonda depoda bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevlilerince de yaklaşık 3 milyon 200 bin lira para cezası kesildiği öğrenildi. Kaçak akaryakıtın piyasaya sürülmesinin önlenmesi için çalışmaların devam ettiği bildirildi.