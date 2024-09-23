Alibaba hisselerinin yükselişi devam ediyor

Alibaba hisseleri, 23 Eylül Pazartesi günü 90,20 dolardan işlem gördü ve önceki işlem seansına göre 1,81 dolar ya da %2,05 artış kaydetti. Son dört haftaya bakıldığında, Alibaba hisseleri %8,08 değer kazandı. Son 12 ayda ise şirketin hisse fiyatı %7,24 artış gösterdi. Geleceğe yönelik projeksiyonlara bakıldığında, Trading Economics'in küresel makro modelleri ve analist beklentilerine göre Alibaba’nın bu çeyrek sonunda 82,65 dolar, bir yıl içinde ise 80,95 dolar seviyelerine gerilemesi bekleniyor.

Alibaba Group Holding Ltd., teknoloji altyapısı ve pazarlama erişimi sağlayarak tüccarlar, markalar ve diğer işletmelerin yeni teknolojilerden faydalanarak kullanıcılar ve müşterilerle etkileşim kurmasına yardımcı olan bir holding şirketidir. Şirket, dört ana iş kolunda faaliyet göstermektedir. Temel Ticaret bölümü, Çin perakende, Çin toptan satış, uluslararası perakende ve uluslararası toptan satış hizmetlerini Taobao Marketplace ve Tmall platformları üzerinden sunar. Bu bölüm ayrıca Cainiao lojistik hizmetleri ve yerel tüketici hizmetlerini de içermektedir. Bulut Bilişim bölümü, veritabanı, depolama, ağ sanallaştırma hizmetleri ve büyük veri analitiği gibi eksiksiz bir bulut hizmetleri paketi sunar. Dijital Medya ve Eğlence bölümü, temel iş operasyonlarının ötesinde tüketici hizmetleri sağlar. İnovasyon Girişimleri ve Diğerleri bölümü ise yeni hizmet ve ürünlerin inovasyonu ve sunulmasına odaklanır.

Alibaba, özellikle bulut bilişim ve e-ticaret alanındaki güçlü varlığıyla bilinirken, dijital medya ve eğlence gibi yan iş kollarıyla da faaliyet alanını genişletmeye devam ediyor. Ancak, son dönemdeki hisse fiyatındaki artışa rağmen, uzun vadeli projeksiyonlar şirketin hisse fiyatında düşüş öngörüyor. Özellikle Çin'in ekonomik büyümesi, teknoloji şirketlerine yönelik düzenleyici baskılar ve küresel piyasalardaki belirsizlikler, Alibaba’nın gelecekteki performansını etkileyen faktörler arasında yer alıyor.

Şirketin bulut bilişim hizmetleri, dijitalleşen iş dünyasında önemli bir yer tutuyor ve büyük veri analitiği gibi yeni teknolojilerdeki gelişmeler, Alibaba’nın bu alandaki büyümesini destekliyor. Ancak analistler, Çin'deki ekonomik yavaşlama ve küresel talep daralmasının Alibaba'nın uzun vadeli büyüme beklentilerini olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarıda bulunuyorlar.