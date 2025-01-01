Alibaba, süpermarket zinciri Sun Art'ın satışı için anlaşmaya vardı

Düzenleme: Kaynak: AA
Alibaba, süpermarket zinciri Sun Art'ın satışı için anlaşmaya vardı

Çinli e-ticaret ve teknoloji grubu Alibaba, yeniden yapılanma süreci kapsamında süper market zinciri Sun Art'ı elden çıkarıyor.

Çinli e-ticaret ve teknoloji grubu Alibaba, yeniden yapılanma süreci kapsamında süper market zinciri Sun Art'ı elden çıkarıyor.

Alibaba'nın sahibi olduğu South China Morning Post gazetesinin haberine göre, şirket, Sun Art'taki hisselerini 1,7 milyar dolara Çinli yatırım şirketi DCP Capital'e devretmek üzere anlaşmaya vardı.

Ticaret Bakanı Bolat: Vergi kayıplarının yaşanmasına engel oldukTicaret Bakanı Bolat: Vergi kayıplarının yaşanmasına engel olduk

Süpermarket zinciri Sun Art'a ilk kez 2017'de yatırım yapmaya başlayan Alibaba, yıllar içinde hisse miktarını artırdıktan sonra, 2020'de şirketin sahibi olan Mulliez ailesinden 3,6 milyar dolara satın almıştı. Sun Art'ın satın alınması kararı, grubun o dönemde çevrim içi ve perakende alışveriş kanallarını birleştirme stratejisi kapsamında verilmişti.

thumbs-b-c-c183c800b42096341ceb49d133ca8ff4.jpg

Son birkaç yılda teknoloji bağlantılı çekirdek iş kollarına odaklanma stratejisiyle yeni yapılanmaya giden Alibaba, e-ticaret ve teknoloji sektörü dışındaki varlıklarını elden çıkarma yoluna gidiyor.

YENİ YAPILANMA

Alibaba, Mart 2023'te şirketin çatı holdingden bağımsız faaliyet gösterecek 6 iş grubuna bölündüğü yapılanma planını duyurmuştu.

582ec452c03c0e2fbc90d3e1.jpg

Şirketin amiral gemisi niteliğindeki e-ticaret platformları Taobao-Tmall, bulut bilişim hizmetleri sağlayıcısı Cloud Intelligence, lojistik hizmetleri sağlayıcısı Cainiao Smart Logistics, dijital iş çözümleri alanında faaliyet gösteren Global Digital Business, yerel teknoloji hizmetleri sağlayıcısı Local Services ve medya ile eğlence sektörü girişimlerini kapsayan Digital Media and Entertainment gruplarının, bağımsız yönetilen şirketler olarak faaliyet göstermesi planlanmıştı.

Yeni yapılanmayla her iş grubunun piyasada bağımsız varlık göstermesi, rekabet konusunda kendi yolunu çizmesi ve halka arz dahil kendi finansman kaynaklarını yaratmasının hedeflendiği belirtilmişti.

Son Haberler
OpenAI’nin "Medya Yöneticisi" 2025’e yetişmeyebilir
OpenAI’nin "Medya Yöneticisi" 2025’e yetişmeyebilir
Köfteci Yusuf, bir yılda 240 milyon kez tercih edildi
Köfteci Yusuf, bir yılda 240 milyon kez tercih edildi
Almanya'da yılbaşı bilançosu: 5 ölü, 31 yaralı
Almanya'da yılbaşı bilançosu: 5 ölü, 31 yaralı
2024'ün en iyi 15 transferi
2024'ün en iyi 15 transferi
Boşandığı kadını diri diri yakan erkek hakkında flaş gelişme
Boşandığı kadını diri diri yakan erkek hakkında flaş gelişme