Günlerdir Alibey Barajı'na lağım suyu akıyor: Suyun rengi değişti

İHA'nın haberine göre, İstanbul Sultangazi'de iddiaya göre, İSKİ tarafından gerçekleştirilen alt yapı çalışmaları sırasında iş makinesi kanalizasyon borusunu patlattı. Borudan taşan lağım suyunun günlerdir İstanbul'un içme suyu ihtiyacını karşılayan Alibey Barajı'na karıştığı öğrenildi.

İŞ MAKİNESİ KANALİZASYON BORUSUNU PATLATTI

İddiaya göre, Cebeci köyü içerisinde İSKİ (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine) tarafından yürütülen alt yapı çalışmaları esnasında iş makinesi kanalizasyon borusunu patlattı. Borudan taşan lağım suyu ise İstanbul'un içme suyu ihtiyacını karşılayan Alibey Barajı'na akmaya başladı. Lağım suyunun günlerdir baraja akması nedeniyle suyun renginin siyaha döndüğü görüldü.

LAĞIM SUYU İÇME SUYUNA KARIŞTI

24 yıldır bölgede yaşadığını söyleyen Ercan B., İSKİ tarafından Cebeci köyü içerisinde yürütülen çalışmalar esnasında patlatılan kanalizasyon borusundan taşan lağım suyunun İstanbul'un içme suyu ihtiyacını karşılayan Alibey Barajı'na karıştığını iddia etti.

Ercan B. "Herkes biliyor ki ben burada yıllardır yaşıyorum ve burada kalıyorum olumsuz bir durum olduğu zaman ise yetkililere haber veriyorum. Burada yine bir olumsuzluk oldu havalar sıcak gittiği zaman ağır bir koku oluştu. Sordum soruşturdum yukarıda yapılan çalışmalar yüzünden kanalizasyon kanalının kırıldığını ve o atık suyun yağmur suyu ile birlikte direkt barajı aktığını söyledi yukarıdaki köylüler. Bende bunu İSKİ'nin çalışanlarına söyledim. Onlar da bir ekip yolladılar geldiler buradan numune su alıp götürdüler. Bir olumsuzluk olduğu zaman herkese söylüyorum burayla alakalı. Bu su baraja akıyor milleti ilgilendiriyor. Şimdi rüzgar estiği için koku dağılıyor ama sıcak olduğu zaman burası Haliç gibi kokuyor. Ağır bir koku var. Burada suyun renginden de belli oluyor simsiyah su akıyor" ifadelerini kullandı.