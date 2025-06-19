AliExpress topun ağzında! Yasa dışı ürünler başına bela oldu

Avrupa Birliği, Çin merkezli alışveriş platformu AliExpress'i, yasa dışı ürünlerin satışına olanak sağladığı nedeniyle AB kurallarını ihlal etmekle suçladı.

Çin merkezli e-ticaret ve teknoloji devi Alibaba’ya ait alışveriş platformu AliExpress’i, yasa dışı ürünlerin satışına olanak sağladığı belirlendi.

Komisyon tarafından yapılan açıklamada, platform hakkında yürütülen ön incelemenin ilk tespitlerinin ihlal bulgularına işaret ettiği belirtildi.

GÜVENLİK STANDARTLARINA UYUMDA EKSİKLİK

Komisyon, AliExpress’in yasa dışı ürünlerin yayılma riskine karşı gerekli risk değerlendirmelerini yapmadığını ve önleyici tedbirleri uygulamada yetersiz kaldığını ifade etti. İçerik denetim sistemlerinde eksiklikler bulunduğu, yasa dışı ürün satanlara yönelik uygulamaların yeterli düzeyde geliştirilmediği vurgulandı.

ÇOK BÜYÜK ÇEVRİMİÇİ PLATFORM STATÜSÜ

AliExpress’in “çok büyük çevrimiçi platform” statüsünde olduğu hatırlatılarak, Avrupa’da güvenlik standartlarına uymayan ya da sahte ürünlerin yayılmasını önlemekle yükümlü olduğu belirtildi. Bu doğrultuda, AB’nin platformdan daha şeffaf algoritmalar, etkin müdahale sistemleri ve araştırmacılara veri erişimi gibi başlıklarda taahhüt beklediği kaydedildi.

TAHHÜTLER BAĞLAYICI NİTELİKTE

AliExpress’in, kullanıcı sağlığını tehdit eden ürünleri belirleme, yasa dışı içerikleri bildirme mekanizmaları oluşturma ve reklam sistemlerinde şeffaflık sağlama gibi taahhütleri Komisyon tarafından kabul edildi. Bu taahhütlerin bağlayıcı nitelik taşıdığı ifade edildi.

CEZA VE YAPTIRIM SEÇENEĞİ GÜNDEMDE

Komisyon, tespit edilen ön bulguların doğrulanması halinde AliExpress’e para cezası uygulanabileceğini, ayrıca kurallara uyum sağlaması için resmi talimat verilebileceğini açıkladı. AB, büyük dijital platformların Dijital Hizmetler Yasası'na uymasını şart koşarken, ihlallerin devamı durumunda faaliyetlerin kısıtlanması veya durdurulması gibi yaptırımlar da gündeme gelebiliyor.