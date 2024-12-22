Alina Boz ve Umut Evirgen çifti kış sezonunu açtı! İkili soluğu bakın nerede aldı

Paramparça, Sevda'nın Bahçesi, Vatanım Sensin, Elimi Bırakma, Maraşlı ve Bir Peri Masalı gibi birbirinden başarılı projede rol alan Alina Boz, başarılarının yanı sıra özel yaşamıyla da tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

NİKAH MASASINA OTURMUŞTU

Güzel oyuncu Alina Boz, işletmeci Umut Evirgen ile geçtiğimiz aralık ayında dünyaevine girmişti.

SOLUĞU İSVİÇRE’NİN ALPLERİ'NDE ALDILAR

Özel hayatlarıyla sık sık gündeme gelen çift, İsviçre Alpleri'nin ünlü dağcılık ve kayak merkezlerinden biri olan Zermatt'e gitti.

PAYLAŞIMLARINA BEĞENİ YAĞDI

Evirgen, eşiyle birlikte kayak yaptığı anları "Zermatt'24" notuyla sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutulan ikili gündem oldu.