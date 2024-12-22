Alina Boz ve Umut Evirgen çifti kış sezonunu açtı! İkili soluğu bakın nerede aldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Alina Boz ve Umut Evirgen çifti kış sezonunu açtı! İkili soluğu bakın nerede aldı

Alina Boz ile eşi Umut Evirgen çifti, soluğu İsviçre Alpleri'nin ünlü dağcılık ve kayak merkezlerinden biri olan Zermatt'e aldı. Kişisel hesabından paylaşım yapan çiftin pozlarına beğeni yağdı.

Paramparça, Sevda'nın Bahçesi, Vatanım Sensin, Elimi Bırakma, Maraşlı ve Bir Peri Masalı gibi birbirinden başarılı projede rol alan Alina Boz, başarılarının yanı sıra özel yaşamıyla da tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

t.webp

NİKAH MASASINA OTURMUŞTU

Güzel oyuncu Alina Boz, işletmeci Umut Evirgen ile geçtiğimiz aralık ayında dünyaevine girmişti.

6.webp

SOLUĞU İSVİÇRE’NİN ALPLERİ'NDE ALDILAR

Özel hayatlarıyla sık sık gündeme gelen çift, İsviçre Alpleri'nin ünlü dağcılık ve kayak merkezlerinden biri olan Zermatt'e gitti.

ed.webp

PAYLAŞIMLARINA BEĞENİ YAĞDI

Evirgen, eşiyle birlikte kayak yaptığı anları "Zermatt'24" notuyla sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutulan ikili gündem oldu.

Son Haberler
Ameliyat masasına yatırdıkları kadının midesi yerinde yoktu! Doktorlar şok oldu
Ameliyat masasına yatırdıkları kadının midesi yerinde yoktu! Doktorlar şok oldu
Müsilaj Bilim Kurulu toplanıyor! 13 üniversiteden akademisyen katılacak
Müsilaj Bilim Kurulu toplanıyor
Muğla'da helikopter hastaneye çarptı! Çok sayıda ekip olay yerinde
Muğla'da helikopter hastaneye çarptı! Çok sayıda ekip olay yerinde
Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda TIR yoğunluğu: Suriye'ye günde 350 tır çıkıyor
Cilvegözü’nde TIR yoğunluğu
Bugün hangi maçlar oynanacak? İşte günün futbol karşılaşmaları (22.12.2024)
Bugün hangi maçlar oynanacak? İşte günün futbol karşılaşmaları (22.12.2024)