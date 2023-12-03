Alina Boz ve Umut Evirgen evlendi. Nikahtan ilk kareler paylaşıldı

Umut Evirgen ve Alina Boz, 5 aylık birlikteliklerini nikah masasına taşıdı. Çift, Emirgan'da demirli olan Halas 71 isimli teknede evlendi. Umut Evirgen ve Alina Boz'un nikahını Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç kıydı.

Alina Boz’un şahitliğini Burak Can ve Cemre Beygüven üstlenirken Umut Evirgen’in şahitleri Özge Özpirinçci ile Fatih Terim oldu.

TEKNEDE NİKAH

Dün akşam 90 kişilik bir törenle Emirgan'daki Halas 71 adlı teknede dünya evine giren çifti, aileleri ve yakın dostları yalnız bırakmadı.

DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Düğüne Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer Tatlıtuğ, Özge Özpirinçci, Burak Yamantürk, Birkan Sokullu, Eda Gürkaynak, Nail Gönenli, Çağla Şikel, Fatih Terim, Fulya Terim, Kubilay Aka, Bensu Soral, Hakan Baş, Nur Fettahoğlu, Menderes Samancılar, Bige Önal, Oktay Kaynarca, Hazal Kaya, Ali Atay, Berrak Tüzünataç, Ercan Saatçi, Derya Şensoy, Ferhan Şensoy, Behzat Uygur, Necip Memili, Didem Dayıcıoğlu, Tolga Sarıtaş, İbrahim Büyükak, Eser Yenenler, Ece Dizdar, Serdar Orçin, Merve Dizdar, Candaş Tolga Işık, Okan Buruk, İsmail Ege Şaşmaz, Cihan Şimşek, Kerem & Almıla Atabeyoğlu gibi birçok ünlü isim katıldı. Halas Gemisi’ndeki törenin ardından davetliler eğlenceye La Boom’da devam etti.

İşte düğünden ilk kareler