Alişan'dan yürek dağlayan paylaşım! Kardeş acısıyla sarsılmıştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Alişan'dan yürek dağlayan paylaşım! Kardeş acısıyla sarsılmıştı

Ünlü türkücü Alişan, 2021 yılında kardeş acısıyla sarsılmıştı. Alişan kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybetti. Ünlü isim, kardeşi Selçuk Tektaş'ın doğum gününde yürekleri dağlayan bir paylaşımda bulundu.

Kardeşi Selçuk Tektaş’ı koronavirüs nedeniyle kaybeden Alişan, kardeşinin doğum gününde yürek yakan bir paylaşım yaptı.

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Kardeşi Selçuk Tektaş'ın doğum günü nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşım yapan Alişan, kardeşiyle beraber olduğu fotoğrafı paylaştı. Kardeş acısıyla sarsılan Alişan, gönderisine "Bugün günlerden sensin kardeşim…Seni çok seviyorum ve çok özlüyorum... Hayat devam ediyor ama sadece zaman geçiyor..." ifadelerini kullanarak kardeşine olan özlemini dile getirdi.

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SÖZLERİ YÜREK YAKTI

Paylaşımının devamında ise Alişan, kardeşine "Birlikte yapacağımız yarım kalan, keşke dediğim o kadar çok şeyimiz var ki… Fiziken yanımda olmayabilirsin ama kalbimde beynimde hep varsın, hep bizimlesin biliyorum... İyi ki doğmuşsun, iyi ki benim kardeşim olmuşsun canım Selçuk’um" sözleriyle seslendi.

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