Son dönemde dikkat çeken kilo kaybıyla gündeme gelen şarkıcı, bu değişimin sırrını ilk kez açıkladı ve herkesi şoke etti!

“Günde yarım kilo acı biber yiyorum” diyen Alişan, zayıflama yöntemini şöyle anlattı:

‘KAHVALTIYLA BAŞLIYOR AKŞAM YEMEĞİYLE BİTİYOR’

"Acı biber... Acı biberin sağlığa ne kadar faydalı olduğunu öğrendim. Günde yarım kilo yiyorum. Kahvaltıyla başlıyor akşam yemeğiyle bitiyor. Herkese tavsiye ederim."

“Nazara inanır mısınız?” sorusuna ise şu cevabı verdi:

"Nazar dinimizde olan bir şey. Hocalar da mahreminizi paylaşmayın diyor. Nazar da öyle geliyor. Ama iyi bakan iyi görür"

‘BUSE’YLE EVDE AKŞAM KARŞILAŞABİLİYORUZ’

Yoğun tempodan yakınan Alişan, eşi Buse Varol’la ilgili soruya içtenlikle yanıtladı:

"Onunla sadece akşam yedide, sekizde evde karşılaşabiliyoruz. Bu aralar biraz öyle ama çalışsın tabii ki o da..."

Geçtiğimiz günlerde Ankara Kültür Yolu Festivali’nde sahne alan Alişan, Filistin’e destek mesajı vermiş, Murat Kekilli’nin “Yıkılasın İsrail” şiirini okumuş ve şunları söylemişti:

"Orada masum çocuklar, anneler, yaşlılar açlıktan ölüyor. Her gün bir video seyrediyoruz ve insanlığımızdan utanıyoruz. Maalesef dünya suskun. Bizim elimizden gelen de bunu duyurmak. Hepimizin duaları oradaki kardeşlerimizle."