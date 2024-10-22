Alışverişte kurallar değişti! Bankalardan müşterilerine uyarı mesajı

Yeni Vergi Usul Kanunu Tebliği 18 Ekim’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre artık nakit ödemeler sadece belirli miktarın altında yapılabilecek.

Yeni düzenlemeyle birlikte 7 bin lira üstünde büyük meblağlı işlemler sadece kredi kartları veya nakit banka kartlarıyla yapılabilecek. Resmi Gazete’de yayımlanarak hayata geçirilen düzenleme üzerine bankalar müşterilerine uyarı mesajı göndermeye başladı.

Müşterilere gönderilen mesajlarda, 7 bin liranın üzerindeki alışverişlerde nakit para kullanılmasını kısıtlayan söz konusu düzenleme hakkında uyarılar yapıldı.

KAYIT DIŞILIKLA MÜCADELE EDİLECEK

Alınan bu karar ile birlikte yeni dönem başlarken bu değişiklikten en çok, nakit işlem gerçekleştirmeyi tercih eden hiçbir işlemini kredi kartı veya banka kartı üzerinden yapmayan vatandaşlar etkilenmiş olacak.

Bu yeni değişiklikle beraber nakit para kullanımı azaltılarak kayıt dışılık mücadele edilmesi planlanıyor. Ayrıca atılan adımla birlikte bankalara olan bağlılığında artması bekleniyor.

Ayrıca Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kurala aykırı işlem yaparak 7 bin TL üzerinde nakit işlem gerçekleştirenler cezaya tabi tutulacak.

Bankalar ise düzenleme ile ilgili müşterilerini SMS, sesli arama ve maillerle bilgilendirmeye devam ediyor.