Aliyev'i kızdıran harita. Karabağ’da ele geçirildi, görür görmez öfkelendi

İlham Aliyev, Ermeni işgalinden kurtarılan Karabağ’ın başkenti Hankendi’nde karşılaştığı bir harita karşısında çok öfkelendi.

Aliyev'i kızdıran harita. Karabağ’da ele geçirildi, görür görmez öfkelendi

Oda Tv’de yer alan habere göre, Ayrılıkçı Karabağ yönetiminin binasına giren Aliyev, masanın üzerinde “Büyük Ermenistan” haritasını görünce, “Bunların hastalığı işte budur! Sözde Büyük Ermenistan. Onların bahtını kara eden de budur” dedi.

Söz konusu haritada Türkiye ve Azerbaycan topraklarının yarısının ve Gürcistan topraklarının bir kısmının “Büyük Ermenistan” toprağı olarak gösterildiği görüldü.

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AZERBAYCAN BAYRAĞINI GÖNDERE ÇEKMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Aliyev, 19 Eylül’de Karabağ’daki ayrılıkçı Ermenilere karşı düzenlenen terörle mücadele operasyonunun ardından Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçen bölgeleri ilk kez ziyaret ederek, Hankendi, Hocalı ve Agdere kentlerinde Azerbaycan bayrağını göndere çekti.

Aliyev’in ziyareti Rus medyasında da geniş yer aldı. Rus resmi gazetesi Rossiyskaya, iktidardaki 20. yılıyla ilgili yazısında, Aliyev’in Azerbaycan’ın tarihi toprağı Karabağ’ı işgalden kurtardığını yazdı.

Rus Vestnik Kavkaza Haber Ajansı yorumcusu Andrey Petrov ise, “Sözde Karabağ yöneticilerinin birinin masasında bulunan bu harita, Ermenistan’ın Karabağ ihtilafının barış yoluyla çözülmesinden yana olmadığını ortaya koyuyor. Hatırlarsanız, daha önce Ermenistan askeri yetkilileri, ‘Yeni savaş yeni topraklar’ açıklamalarıyla Azerbaycan’ı tehdit ediyordu” dedi.

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