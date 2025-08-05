Alkol alıp havaya ateş ettiler! 2’si muhtar 5 kişi gözaltına alındı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Alkol alıp havaya ateş ettiler! 2’si muhtar 5 kişi gözaltına alındı

Samsun’da bir barakadan silah sesleri ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, aralarında 2’si muhtar toplam 5 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında, Beypınar Mahallesi 1249'uncu Cadde'deki barakada meydana geldi. Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı E.E. (50), Esenevler Mahallesi Muhtarı A.K. (45), Atakum Belediyesi'nde işçi F.K. (37), müteahhit H.S. (37) ve seramik ustası M.Y. (41) içki içtikleri sırada silahlarla havaya ateş açtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, savcı talimatıyla baraka ve buradaki 2 araçta arama yaptı. Aramalarda 2 ruhsatlı tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 41 kartuş, 34 adet 7,65 mm çapında fişek ile 65 adet 9,19 mm çapında fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyete götürüldü.

Alkol alıp havaya ateş ettiler! 2’si muhtar 5 kişi gözaltına alındı

Alkol alıp havaya ateş ettiler! 2’si muhtar 5 kişi gözaltına alındı

Alkol alıp havaya ateş ettiler! 2’si muhtar 5 kişi gözaltına alındı

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