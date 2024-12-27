Alkollü içecekler yılbaşından önce zam geldi. Tiryakilere sigarayı bıraktıracak zam geliyor

Yılbaşı öncesi alkollü içeceklerde yeni bir zam dalgası başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla alkollü içeceklerde maktu ÖTV tutarları artırıldı.

İlk zam haberi de Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar'dan geldi. Dündar, Mey/Diageo'nun ağır içki grubuna yüzde 12,5 oranında zam yapıldığını açıkladı.

Dündar, "Zam yağmuru başladı. Diğer gruplarda da zam peşinden gelecek. Bugün itibarıyla başladı, ocak ayını beklemeyecek firmalar" diyerek, sektördeki genel beklentiyi özetledi.

Sigara fiyatlarına da değinen Dündar, ocak ayında sigara fiyatlarında 5 ila 7 lira arasında bir artış beklediklerini belirtti. "Sigarada henüz bir şey yok. ÖTV'si henüz açıklanmadı. Sigaranın ÖTV'si muhtemelen yılbaşından sonrasına kalacaktır" diye ekledi.

Bu zamlar, özellikle yılbaşı döneminde tüketicilerin harcamalarını etkileyebilir. Mey grubunun yeni fiyat listesiyle beraber, rakı, votka ve diğer ağır içkilerin fiyatları önemli ölçüde artmış durumda. Bu gelişmeler, alkollü içecek ve sigara tüketicilerini zor bir dönem beklediğinin işaretçisi olarak yorumlanıyor.