Alkollü şahıs çaldığı hafriyat kamyonuyla 14 aracı ezip geçti

İstanbul'da çaldığı kamyon ile ikisi polis aracı olmak üzere toplamda 14 aracı ezip geçen kamyon sürücüsü yakalandı.

KAYNAK: İHA
Alkollü şahıs çaldığı hafriyat kamyonuyla 14 aracı ezip geçti

İstanbul Anadolu Yakası'nda saat 02.30 sıralarında iddiaya göre alkollü sürücü Sezgin A., Sancaktepe ilçesinde bulunan bir hafriyat kamyonunu çalarak 150 km hızla polis araçlarının da aralarında bulunduğu, birçok aracı ezip geçmişti.

Olayda iki polis memuru da ağır şekilde yaralanırken, birçok vatandaş da hafif şekilde yaralanmıştı. Olay yerinden kaçan alkollü kamyon sürücüsü Sezgin A., polis ekiplerinin yaptığı çalışmayla Ataşehir ilçesinde yakalandı.

14 aracı ezip geçen kamyon şoförünün yakalanma görüntüleri çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi.

Öne Çıkanlar
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında!
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında!
Helal olsun Galatasaray'a. TFF Cumhuriyetin 100. yılını unuttu mu? Gürel Yurttaş yazdı
Helal olsun Galatasaray'a. TFF Cumhuriyetin 100. yılını unuttu mu? Gürel Yurttaş yazdı
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
ABD Dışişleri Bakanlığından dünya çapında uyarı Dünya
ABD Dışişleri Bakanlığından dünya çapında uyarı
Çaldığı kamyonla 14 aracı parçaladı. İstanbul'u birbirine kattı. 2'si polis birçok yaralı var Gündem
Çaldığı kamyonla 14 aracı parçaladı. İstanbul'u birbirine kattı. 2'si polis birçok yaralı var
İzmir'de İsrail protestosu Gündem
İzmir'de İsrail protestosu
Düzce’de polisten uyuşturucu operasyonu Gündem
Düzce’de polisten uyuşturucu operasyonu
Borsaya yatırım yapanlar aman dikkat: Beş hisseye flaş yasak Ekonomi
Borsaya yatırım yapanlar aman dikkat: Beş hisseye flaş yasak
EYT'nin ardından emeklilikte yeni düzenleme! Sistem baştan sona değişiyor Ekonomi
EYT'nin ardından emeklilikte yeni düzenleme! Sistem baştan sona değişiyor