Alkollü şahıs dereye düştü

Yıldırım ilçesi Elmasbahçeler Mahallesi Gökdere Deresi’nde gerçekleşen olay ile ilgili iddia edilene göre, derenin kenarında alkol alan şahıs dengesini koruyamaması sonucu dereye düştü.

Dereye düşen alkollü şahsı gören civardaki vatandaşlar durumu ihbar etti. Gelen ihbarın üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri intikal etti.

Dereye düşen şahıs itfaiye ekipleri tarafından halat kullanılarak yukarı çıkarıldı. Alkollü şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yapmasından sonra hastaneye götürüldü.