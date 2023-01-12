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Alkollü sürücü cezadan kaçmak için Osmanlı’ya sarıldı

Aksaray’da ehliyetsiz ve alkollü araç kullanırken polise yakalanan sürücü cezadan kurtulmak için uzun süre dil döktü. Alkollü sürücünün, “Ben hakiki Osmanlı’yım, Osmanlı çocuğuyum ben, bu bilmediği için geçtim ben yemin ederim. Bir yardımcı olun abi" dediği anlar sosyal medyada viral oldu.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 12:49
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Alkollü sürücü cezadan kaçmak için Osmanlı’dan medet umdu

Alkollü sürücü cezadan kaçmak için Osmanlı’ya sarıldı
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Hacı Hasanlı Mahallesi Bankalar Caddesi’nde yaşanan olayda denetim yapan polis ekipleri şüpheli bir aracı durdurdu. Araçtan indirilen sürücü Hasan Ş. (28) ve arkadaşı Durmuş B.’nin (22) üst araması ve kimlik sorgusu yapılırken, sürücü Hasan Ş.’nin ehliyetsiz olduğu tespit edildi.

“BEN HAKİKİ OSMANLIYIM” DİYEREK CEZADAN KURTULMAYA ÇALIŞTI

Osmanlı’dan girip Anadolu’dan çıkan alkollü sürücü ceza yememek için memurlara uzun süre dil döktü. Görevli memura kendini tanıtan sürücü, “Ben hakiki Osmanlı’yım, Osmanlı çocuğuyum ben, bu bilmediği için geçtim ben yemin ederim. Bir yardımcı olun abi, hepimiz Anadolu çocuğuyuz. Kapkaç yok, hırsız yok bir şey yok. Sen Anadolu çocuğu değil misin?” dedi.

12 BİN 254 TL CEZA KESİLDİ

Cezadan kurtulamayacağını anlayan sürücü bu sefer de 3 kardeşinin subay olduğunu belirterek, “Benim 3 kardeşim subay siz bana ceza yazıyorsunuz” dedi. Alkollü sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 8 bin 190 TL ve alkollü araç kullanmaktan 4 bin 64 TL olmak üzere toplam 12 bin 254 TL para cezası kesildi. Sürücünün aracı yanında bulunan arkadaşı Durmuş B.’ye teslim edildi. Alkollü sürücü ise ifadesi alınmak üzere Aksaray Polis Merkezine götürüldü.

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Kemal'in Askeri
12.01.2023 12:54
Hey gidi Kuyucu Murat paşa Anadolu çocuklarını ne severdi Osmanlı be ya!  
 
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