Alkollü sürücü geceyi birbirine kattı

Maltepe'de alkollü sürücü, aracının kontrolünü kaybederek park halindeki bir otomobile çarptı.

KAYNAK: İHA
Alkollü sürücü geceyi birbirine kattı

Olay, saat 21.00 sıralarında İstanbul Maltepe ilçesi, Altıntepe Mahallesi, Bağdat Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre arkadaşlarıyla alkollü kutlamadan çıkan Umut D., BMW marka 34 DYK 049 plakalı aracıyla cadde üzerinde ilerlerken alkolün de etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağındaki park halindeki 34 DBU 254 plakalı araca vurarak durabildi.

Kazanın ardından sürücüler tarafından olay yerine polis ekibi çağrıldı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde sürücü Umut D.'nin 1,50 promil alkollü çıktığı belirlendi.

Polis ekipleri alkollü sürücünün ehliyetine el koyarken, aracını da çektirdi.

aw053658-02.jpg

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 119. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 119. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
New York Times İsrail’in Gazze’iyi işgal planını adım adım açıkladı
New York Times İsrail’in Gazze’iyi işgal planını adım adım açıkladı
İmamoğlu elindeki bulgurdan da olacak ya da...
İmamoğlu elindeki bulgurdan da olacak ya da...
Başlı başına bir mutfak: Kimchi
Başlı başına bir mutfak: Kimchi
Emniyetteki Ankara sırları
Emniyetteki Ankara sırları
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 13 Ekim MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 13 Ekim MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?
Son Haberler
Çalıştığı için emekli ikramiyesi alamayan milyonlarca kişiye bir darbe daha! SGK'nın planı ortaya çıktı Ekonomi
Çalıştığı için emekli ikramiyesi alamayan milyonlarca kişiye bir darbe daha! SGK'nın planı ortaya çıktı
Gazze’nin güneyinde ateşkes için anlaşma sağlandı Dünya
Gazze’nin güneyinde ateşkes için anlaşma sağlandı
Japonya Kalkındı, Türkiye Neden Kalkınamadı? Aydınların Kurtuluş Reçeteleri Konuk Kalem
Japonya Kalkındı, Türkiye Neden Kalkınamadı? Aydınların Kurtuluş Reçeteleri
Polonya'da seçim bitti sandıktan koalisyon çıktı Dünya
Polonya'da seçim bitti sandıktan koalisyon çıktı
Fotoğrafı hafızalara kazınmıştı. 12 yaşındaki oğlunu yılar önce kaybeden babanın kardeşlerini de İsrail öldürdü Gündem
Fotoğrafı hafızalara kazınmıştı. 12 yaşındaki oğlunu yılar önce kaybeden babanın kardeşlerini de İsrail öldürdü
Diyarbakır'da 'Huzur' uygulaması Gündem
Diyarbakır'da 'Huzur' uygulaması
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son gün uyarısı. Bugün 17’de sona erecek Gündem
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son gün uyarısı. Bugün 17’de sona erecek