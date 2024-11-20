Alkollü sürücü kaza yaptı: Ehliyetine el konuldu ve para cezası kesildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Alkollü sürücü kaza yaptı: Ehliyetine el konuldu ve para cezası kesildi

Kırıkkale'de alkollü ve muayenesiz araç kullanan sürücü kazaya sebep oldu.

Kırıkkale'de alkollü ve muayenesiz araç kullanan sürücü kazaya neden oldu. Ehliyetine 6 ay el konulan sürücüye toplamda 9 bin 574 lira para cezası kesildi.

Kaza, Kırıkkale-Konya karayolu üzerindeki Bahşılı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.A. (42) yönetimindeki 33 ELE 20 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazada sürücü ve yolcular yara almazken, araç ise kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri, sürücünün 1.6 promil alkollü olduğunu tespit ederek sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el koydu. Sürücüye, alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 lira, araç muayenesiz olduğu için de 3 bin 135 lira olmak üzere toplam 9 bin 574 lira para cezası kesildi. Hacizli olduğu belirlenen otomobil çekiciyle otoparka kaldırıldı.

Alkollü sürücü kaza yaptı: Ehliyetine el konuldu ve para cezası kesildi

Alkollü sürücü kaza yaptı: Ehliyetine el konuldu ve para cezası kesildi

Alkollü sürücü kaza yaptı: Ehliyetine el konuldu ve para cezası kesildi

Alkollü sürücü kaza yaptı: Ehliyetine el konuldu ve para cezası kesildi

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