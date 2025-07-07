Alkollü sürücü makas attı: Kaza kaçınılmaz oldu!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Alkollü sürücü makas attı: Kaza kaçınılmaz oldu!

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde alkollü sürücü, aracıyla seyir halindeyken makas atmaya çalışınca direksiyon hakimiyetini kaybedip başka bir araca çarptı.

Kaza, gece saatlerinde Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.M. isimli sürücü, alkollü şekilde kullandığı araçla trafikte makas atmaya başladı. Bir süre sonra aracının kontrolünü kaybeden sürücü, başka bir otomobile çarparak kazaya neden oldu. Kazada, A.M.'nin aracında yolcu olarak bulunan 2 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince yapılan alkol testinde sürücünün 1.60 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan A.M. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Alkollü sürücü makas attı: Kaza kaçınılmaz oldu!

Alkollü sürücü makas attı: Kaza kaçınılmaz oldu!

Alkollü sürücü makas attı: Kaza kaçınılmaz oldu!

Alkollü sürücü makas attı: Kaza kaçınılmaz oldu!

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Alkollü sürücü makas attı: Kaza kaçınılmaz oldu!
Alkollü sürücü makas attı: Kaza kaçınılmaz oldu!
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