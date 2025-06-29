Alkollü sürücü temizlik işçisini hayattan kopardı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Alkollü sürücü temizlik işçisini hayattan kopardı

Mersin Anamur’da alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek çöp kamyonuna çarptı. Çöp konteynerinde çöp toplayan bir kişi hayatını kaybederek.

Kaza, dün saat 04.00 sıralarında ilçedeki Sağlık Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Ali B. yönetimindeki 07 AHA 930 plakalı otomobil, Adem S.'nin kullandığı belediyeye ait 33 ADE 207 plakalı çöp kamyonuna arkadan çarptı.

Bu sırada konteynerden kamyona çöp boşaltan temizlik işçileri Adem Oğuz ve Yusuf Alataş ağır, Ali B. ve yanındaki 2 kişi ise hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 5 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Oğuz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Adem Oğuz'un cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Diğer temizlik işçisi Alataş'ın hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi.

Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü Ali B.'nin 1.93 promil alkollü olduğu belirlendi. Tedavisinin ardından taburcu edildikten sonra gözaltına alınan Ali B. sevk edildiği adliyede tutuklandı. Öte yandan, kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Alkollü sürücü temizlik işçisini hayattan kopardı

Alkollü sürücü temizlik işçisini hayattan kopardı

Alkollü sürücü temizlik işçisini hayattan kopardı

Alkollü sürücü temizlik işçisini hayattan kopardı

Alkollü sürücü temizlik işçisini hayattan kopardı

Alkollü sürücü temizlik işçisini hayattan kopardı

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