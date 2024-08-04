Alkollü sürücüden gazeteciye eleştiri: “Alkollü araç kullanmaktan haber mi olur?”

Kaynak: İHA
Alkollü sürücüden gazeteciye eleştiri: “Alkollü araç kullanmaktan haber mi olur?”

Aksaray'da, polis kontrol noktasını fark eden bir sürücü, aracını polislere doğru sürerek kaçışa geçti. Kısa süren bir kovalamacanın ardından kaza yaparak durdurulan sürücünün, ehliyetsiz ve alkollü olduğu tespit edildi. Olay yerindeki gazetecilere rahat bir tavırla yaklaşan sürücü, "Alkollü araç kullanmaktan haber mi olur?" diyerek tepkisini gösterdi.

Aksaray'da gece yarısı yaşanan bir olayda, huzur ve güvenlik uygulaması gerçekleştiren polis ekipleri, dur ihtarına uymayarak kaçan alkollü ve ehliyetsiz bir sürücüyü kovalamacanın ardından yakaladı. Hacılar Harmanı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 68 AET 658 plakalı aracın sürücüsü, polisin 'dur' çağrısına direnerek kaçışını sürdürdü ve bir inşaat alanında kaza yaparak durdurulabildi. Sürücü R.T.S. (26), daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyeti iptal edilmiş bir aday sürücü çıktı.

Yapılan alkol testinde 1.34 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, polis tarafından gözaltına alındı. Gazetecilerin sorularına ilginç yanıtlar veren sürücü, "Polise durmak istemediğim için kaçtım, bu haber olacak bir şey mi?" diyerek tepkisini dile getirdi. İşlenen suçlar nedeniyle toplam 38 bin 931 TL para cezasına çarptırılan sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, aracı ise olay yerine çağrılan bir yakınına teslim edildi.

İlgili Haberler
Rehberlik ve psikolojik danışmanlık mezunları için yeni düzenleme
İran: İsrail büyük kırmızı çizgiyi aştı, karşılık vereceğiz
İran: İsrail büyük kırmızı çizgiyi aştı, karşılık vereceğiz
Heyet raporu hangi durumlarda verilir?
Heyet raporu hangi durumlarda verilir?
Adana'da orman yangınına müdahale ederken düşmüştü! Helikopterin enkazı bulundu
Asgari ücretli çalışanın yıllık tazminatı ne kadar olur?
Asgari ücretli çalışanın yıllık tazminatı ne kadar olur?
Belediye başkanından Instagram tepkisi: Biz de suyu mu keselim?
Belediye başkanından Instagram tepkisi: Biz de suyu mu keselim?
CHP'li Özgür Karabat: 'AKP’nin 3Y sözü gerçekleşmedi'
Bronckhorst: 5-0 her zaman olmaz
Bronckhorst: 5-0 her zaman olmaz
Rapor parası hesaplama nasıl yapılır?
Rapor parası hesaplama nasıl yapılır?
Son Haberler
Motosiklet, önce otomobile sonra demir korkuluklara çarptı: 1 ağır yaralı Yerel Haberler
Motosiklet, önce otomobile sonra demir korkuluklara çarptı: 1 ağır yaralı
MTA yeni raporu yayımladı: Bölgede 7.5 büyüklüğünde deprem meydana gelebilir Gündem
MTA yeni raporu yayımladı: Bölgede 7.5 büyüklüğünde deprem meydana gelebilir
Bursa'da Perseid Meteor Yağmuru! İzlemek için 20 bin kişi katıldı Gündem
Bursa'da Perseid Meteor Yağmuru! İzlemek için 20 bin kişi katıldı
Çok satılan çay markasında kanserojen madde bulundu. Acil olarak toplatılıyor Ekonomi
Çok satılan çay markasında kanserojen madde bulundu. Acil olarak toplatılıyor
Rehberlik ve psikolojik danışmanlık mezunları için yeni düzenleme Gündem
Rehberlik ve psikolojik danışmanlık mezunları için yeni düzenleme
1 günlük rapor parası ne kadar 2024? Keşfet
1 günlük rapor parası ne kadar 2024?