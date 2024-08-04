Alkollü sürücüden gazeteciye eleştiri: “Alkollü araç kullanmaktan haber mi olur?”

Aksaray'da gece yarısı yaşanan bir olayda, huzur ve güvenlik uygulaması gerçekleştiren polis ekipleri, dur ihtarına uymayarak kaçan alkollü ve ehliyetsiz bir sürücüyü kovalamacanın ardından yakaladı. Hacılar Harmanı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 68 AET 658 plakalı aracın sürücüsü, polisin 'dur' çağrısına direnerek kaçışını sürdürdü ve bir inşaat alanında kaza yaparak durdurulabildi. Sürücü R.T.S. (26), daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyeti iptal edilmiş bir aday sürücü çıktı.

Yapılan alkol testinde 1.34 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, polis tarafından gözaltına alındı. Gazetecilerin sorularına ilginç yanıtlar veren sürücü, "Polise durmak istemediğim için kaçtım, bu haber olacak bir şey mi?" diyerek tepkisini dile getirdi. İşlenen suçlar nedeniyle toplam 38 bin 931 TL para cezasına çarptırılan sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, aracı ise olay yerine çağrılan bir yakınına teslim edildi.