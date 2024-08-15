Alkollü sürücünün kullandığı araç hurdaya döndü

Zafer Mahallesi Nevşehir Caddesi'nde, alkollü olduğu tespit edilen genç bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma, ardından bir ağaca çarptı. Şans eseri, sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, aracı ağır hasar gördü.

Olay, gece yarısından sonra gerçekleşti ve 22 yaşındaki N.K. isimli sürücü, 68 DR 271 plakalı aracıyla şehir merkezine doğru ilerlerken virajı dönemeyerek kontrolünü yitirdi. Çevredeki diğer sürücülerin hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, başka bir kaza olmaması için hızla güvenlik önlemleri aldı. Sürücünün ehliyeti yanında olmadığı ve 2.09 promil alkollü olduğu belirlendi. Bu durum üzerine sürücüye, alkollü araç kullanma ve ehliyetini yanında bulundurmama suçlarından toplamda 7 bin 946 TL para cezası uygulandı.

Ayrıca sürücünün ehliyetine altı ay süreyle el konuldu ve aracı trafikten men edilerek otoparka çekildi. Polis merkezine götürülen sürücüden ifade alınırken, yetkililer bu tür olayların önüne geçebilmek için sürücüleri alkol almadan direksiyon başına geçmeme konusunda bir kez daha uyardı.