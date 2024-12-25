Alkollü sürücüye komiserden ders niteliğinde sözler! 10 kilometre kovalamacayla yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Bursa'da kentin çeşitli yerlerine uygulama atan ekipleri gören alkollü sürücü kaçarak polisleri peşine taktı.

Bursa Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, alkol denetimi yaptığı sırada İstanbul Yolu Caddesi'nde bir sürücüyü durdurmak istedi.

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Ancak alkollü sürücü, "Dur" ikazına uymayarak uygulama noktasından kaçtı. Kovalamaca sırasında ekipler, yaklaşık 10 kilometre süren bir takip sonucu sürücüyü yakaladı.

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"Neden kaçtın?" sorusuna, "Sadece alkol içtim, ondan kaçtım" yanıtını veren sürücüye komiser, "Kendine, başkasına, ailene zarar vereceksin. Niye kaçıyorsun? Aileni ve kendini düşünmen lazım. Şimdi daha mı iyi oldu?" diyerek öğüt verdi.

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Alkolmetreyi üfleyen sürücü, 0.24 promil alkollü çıktı. Ticari araç kullanan alkollü sürücü, karakola götürülürken, aracına 36 bin 126 lira ceza kesildi.

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Ehliyeti de el konulan sürücünün aracı otoparka çekildi.

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