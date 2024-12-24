Polisin kendini araca kilitleyen alkollü sürücüyle imtihanı

Aksaray’da alkollü sürücünün, aracının çarpıp kaçtığı arkadaşına destek olmak için olay yerine gelmesi polise zor anlar yaşattı. Alkollü sürücü, kendisini aracına kilitleyerek polise ecel terleri döktürdü.

POLİSE ECEL TERİ DÖRTÜRDÜ

Olay, gece yarısı Ereğli Kapı Mahallesi, Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, M.C.U. isimli genç, arkadaşı F.Y.'nin aracının çarpıp kaçtığı haberini aldıktan sonra alkollü olmasına rağmen 68 EU 034 plakalı hafif ticari aracıyla olay yerine gitti. Burada, polis ekiplerine fotoğraf çekmeye çalışan M.C.U., polisler tarafından engellendi. Polisler ayakta durmakta zorlanan alkollü şahsın telefonunu görüntüleri silmek üzere elinden telefonu aldı. M.C.U., telefonunun elinden alınmasına tepki göstererek, “Niye çekeyim ya abi, sen dünkü çocuk musun?” diyerek polis memurunu azarladı.

KENDİNİ ARACINA KİLİTLEDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri, alkollü şahsın davranışları nedeniyle güçlükle başa çıkmaya çalıştı. Şahıs, kendisini araca kilitleyerek polis memurlarının videosunu çekmeye başladı. Polis, sürücünün araçtan inmeyerek kaçma ihtimaline karşılık hafif ticari aracın önünü ve arkasını araçlarla kapatarak kaçışı engelledi. Ekiplerin 1 saat boyunca alkollü sürücüyü ikna çabaları sonuç vermedi. Ardından, sürücünün yakınlarına ulaşılarak olay yerine gelmeleri sağlandı. Ancak yakınları da sürücüyü ikna edemedi. Sonunda olay yerine gelen avukat, sürücüyü aracından indirerek polise teslim etti.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE CEZA VE İŞLEM

Sürücü, ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Alkolmetre testini reddeden M.C.U., ikna edilemeyince polis ekiplerince alkol testi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Test sonuçlarına göre, alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücüye, alkollü araç kullanmaktan ceza kesildi. Ayrıca, sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu. Gözaltına alınan M.C.U., ifadesinin ardından Aksaray Polis Merkezi'ne götürüldü.