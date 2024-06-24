Alkollü sürücüye meydan dayağı çektiler

Düğün salonun önü savaş alanına döndü. Olay, Ataşehir'de Kemal Mahallesi'nde saat 23.00 sularında meydana geldi. Aktarılanlara göre ismi öğrenilemeyen alkollü sürücü, aracıyla düğün için gelen ve araçlarını düğün salonunun önüne park eden araçlara çarptı.

Çarpa sesi ile düğün salonunun dışına çıkan araç sahipleri araçlarını kazaya karışmış halde görünce alkollü sürücüyle tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce alkolü sürücü olay yerinden koşarak kaçtı. Düğün sahipleri de polis çağırdı.