Alkollü ve ehliyetsiz trafiğe çıkan adama polis geçit vermedi: 90 günlük sürüş yasağı aldı

Kanada’nın British Columbia eyaletine bağlı Prince George kentinde ilginç bir trafik vakası yaşandı. Kasper Lincoln adlı bir kişi, sabah saatlerinde oyuncağa benzeyen pembe Barbie Jeep Wrangler ile trafikte görünce polis tarafından durduruldu. Yapılan alkol testlerinin ardından sürücünün ehliyeti askıda bulunduğu ve aracın trafikteki diğer sürücüler ile kendisi için risk arz ettiği gerekçesiyle ceza kesildi.

OLAYIN DETAYLARI

Olay, 5 Eylül sabahı yaklaşık saat 9.00 sularında Fifteenth Avenue ile Nicholson Street kesişiminde meydana geldi. Sabah trafiğinin yoğun olduğu bu saatte Lincoln, oda arkadaşının kızına ait Power Wheels Barbie Jeep’i ödünç alarak benzin istasyonuna meşrubat almak üzere yola çıktı.

POLİS MÜDAHALESİ VE TEST SONUÇLARI

Lincoln, oyuncak Jeep ile ana caddeye çıktığında polis tarafından fark edildi. Yürütülen kontrol sırasında ehliyetinin askıda olduğu ortaya çıktı. Ayrıca iki ayrı nefes testi yaptırıldı ve her iki testte de yasal alkol sınırının üzerinde olduğu belirlendi.

ALDIĞI CEZALAR VE İLERİDEKİ SÜREÇ

Sürücü belgesi askıya alındı: Lincoln’un ehliyeti, bu olay nedeniyle 90 gün süreyle geçici olarak elinden alındı. Aralık ayında görülmesi planlanan duruşmada, yasaklı sürüş ve alkol etkisi gibi suçlamalarla yargılanacak.

Power Wheels markalı Barbie Jeep ise polis ekipleri tarafından küçük kıza iade edildi.

Polis yetkilileri, oyuncak gibi görünen motorlu araçların bile trafik kurallarına tabi olduğunu hatırlattı. Sabah saatlerindeki kalabalık trafikte, diğer sürücülerin oyuncak bir Jeep’i fark etmeyebilme riski bulunduğu ve bu durumun trafik güvenliği için tehdit oluşturduğu vurgulandı.

SÜRÜCÜNÜN SAVUNMASI

Lincoln, yaptığı açıklamada durumun şaka gibi olduğunu, sabah henüz uyanmış olduğunu ve yasal olarak bir sorun yaratacağını düşünmediğini ifade etti. Aracın kullanımında kurallara dikkatli davranmaya çalıştığını belirtti.

“OYUNCAK ARAÇ” HUKUKEN NE ANLAMA GELİYOR?

Yetkililer, içinde motor olan ve tekerlekli her türlü aracın, oyuncak olsa bile, motorlu taşıt olarak değerlendirilebileceğini belirtti. Ehliyeti askıda olan bir kişinin böyle bir motorlu taşıtı trafikte kullanmasının yasalara aykırı olduğu ifade edildi.