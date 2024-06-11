Alkollü ve uyuşturucu kullanan sürücüye 70 bin lira ceza

Düzenleme: Kaynak: İHA
Alkollü ve uyuşturucu kullanan sürücüye 70 bin lira ceza

Aydın’ın Çine ilçesinde polis ekipleri, alkollü ve uyuşturucu etkisi altında araç kullanan şahsa 70 bin 964 TL idari para cezası uyguladı.

Aydın Çine İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma ekipleri, Çine ilçesi Dutoluk Mahallesi’nde şüphe üzerine seyir halinde olan bir aracı durdurarak kontrol gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen kontrolde, araç sürücüsü R.B. isimli şahsın yasal sınırın üzerinde alkollü olduğu tespit edildi. Öte yandan, şahsın hal ve hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine sağlık kuruluşunda test yapıldı. Yapılan testte ise uyuşturucu madde kullandığı belirlendi.

Trafik Jandarmasının, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında şahsa toplam 70 bin 964 TL trafik idari para cezası uyguladığı öğrenildi.

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