Alkollü yakalanan sürücü 2 saat polise yalvardı

Kaynak: İHA
Alkollü yakalanan sürücü 2 saat polise yalvardı

Aksaray'da meydana gelen bir olayda, açık cezaevinden izinli bir kişi, ehliyetsiz ve alkollü bir şekilde araç kullanırken yakalandı.

Dere Mahallesi'nde gerçekleşen denetimler sırasında, şüpheli hareketler sergileyen ve ehliyeti bulunmayan sürücü M.D., polis ekiplerince durduruldu. Araç kiralama şirketine ait olduğu anlaşılan otomobilde yapılan kontrolde, sürücünün 0.75 promil alkollü olduğu ve izinli olarak cezaevinden ayrıldığı tespit edildi.

Yaklaşık iki saat süren ikna çabalarına rağmen, sürücü M.D.'ye ehliyetsiz ve alkollü araç kullanma suçlarından dolayı 32 bin 393 TL idari para cezası uygulandı. Sürücünün, cezanın yanında bulunan arkadaşına yazılmasını talep etmesine karşın, yasal işlemler sürücü üzerinden gerçekleştirildi ve araç sahibine iade edildi.

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