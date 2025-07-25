Alkolmetreye üflememek için her yolu denedi! Polislerin sabır testi

Düzenleme: Kaynak: İHA

Konya’da alkollü araç kullanan A.K., ikinci kez polise yakalandı. Trafik ekiplerine uzun süre farklı bahaneler sunarak kimliğini vermeyi reddeden A.K.'nin daha öncesinde alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konuldu.

Olay, gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. (27) 42 ABP 756 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken trafik ekipleri tarafından yapılan uygulamada durduruldu. Sürücü A.K. kendisinden kimlik isteyen ekiplere, alkollü olduğunu ve 1 ay sonrasında kendisinin de polis olacağını belirtti.

Trafik ekiplerine uzun süre farklı bahaneler sunarak kimliğini vermeyi reddeden A.K.'nin daha öncesinde alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu anlaşıldı. Uzun süren konuşmanın sonrasında A.K. kimliğini ekiplere vermeyi kabul etti ancak bu sefer de alkolmetreye üflemeyi ret ederek adeta polisleri sabır testine soktu. Sonunda alkolmetreye üfleyen A.K., 1.88 promil alkollü çıktı. Sürücü A.K.'nin ehliyetine 2 yıl süreyle el konulurken, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Alkolmetreye üflememek için her yol denedi!

Alkolmetreye üflememek için her yol denedi!

Alkolmetreye üflememek için her yol denedi!

Alkolmetreye üflememek için her yol denedi!

Alkolmetreye üflememek için her yol denedi!

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