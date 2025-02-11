Alkolmetreyi üflemedi aracını bırakıp valiziyle gitti: İlginç anlar kameraya yansıdı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Bursa'da denetim yapan polis ekipleri alkollü olduğunu söyleyip alkolmetreyi üflemeyen Şuayip G., eşyalarıyla bavulunu alıp otomobili de alıp bölgeden uzaklaştı. Sürücüye, alkolmetreye üflemediği için 26 bin 550 lira ceza kesildi, ehliyetine 2 yıl el konuldu.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Caddesi'nde denetim yaptıkları sırada şüphe üzerine 57 AC 414 plakalı otomobili durdurdu.

Araçtan inip alkollü olduğunu itiraf eden Şuayip G., polis ekiplerinin alkol testi yapmak üzere kendisine uzattığı alkolmetreyi üflemeyi reddetti.

Daha sonra aracına yönelen Şuayip G., bagajdan bavul çıkardı. Kişisel eşyalarını bavula koyan Şuayip G., bölgeden uzaklaştı.

Sürücü Şuayip G.'ya "Alkolmetreye üflememe" suçundan 26 bin 550 lira ceza uygulandı, ehliyetine 2 yıl el konuldu. Otomobil çekiciyle otoparka götürüldü.

Alkollü sürücü, otomobili bırakıp bavuluyla gitti

Alkollü sürücü, otomobili bırakıp bavuluyla gitti

Alkollü sürücü, otomobili bırakıp bavuluyla gitti

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