Alkolün etkisiyle kendini bıçakladı

Fatih Beyazıt’ta dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, bir restoranda çalışan kişi, alkolün etkisiyle kendine bıçakla zarar verdi. Kanlar içinde kalan şahsın o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Hastaneye kaldırılan adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, alkollü olarak iş yerine gelen şahıs, diğer çalışanlar tarafından dışarı çıkarılmak istendi. Ancak şahıs, alkolün etkisiyle kendine bıçakla zarar vermeye başladı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, şahsın kendini bıçakladıktan sonra kanlar içinde kaldığı görüldü. Hastaneye kaldırılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.