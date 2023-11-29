Allayıp pullamak deyimi ne anlama gelir?

Allayıp pullamak deyimiyle asıl anlatılmak istenen şey; Bir şeyi olduğundan farklı göstermektir.

Abartarak elindeki bir şeyi daha da değerli kılmaya çalışmaktır.

Özellikle insanlar için kullanılan 'allayıp pullamak' deyimi kişiyi övmek amacıyla kullanılır. Mübalağa sanatıyla aynı anlamı taşır.

Köken olaraksa al-pul'dan gelmiştir. Dikkat çekmek, göze çarpmak anlamına gelir.

ALLAYIP PULLAMAK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

Gelinini öyle allayıp pulladı ki bir insanla değil bir melekle tanışacağız sandık.