Allianz Trade’in Türkiye’de inşaat sektörünün son durumunu açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Allianz Trade’in Türkiye’de inşaat sektörünün son durumunu açıkladı
Yayımlanan verilere göre, Türkiye’de inşaat sektörü büyümeye devam ettiği belirtildi.

ABD’de inşaat sektöründeki iyileşmenin ise bu yılın ikinci çeyreğinden itibaren olması beklendiği belirtilirken, küresel inşaat üretiminin 2030’a kadar 15,5 trilyon dolara ulaşacağı vurgulanıyor.

BATI AVRUPA’DA SEKTÖRDE İFLASLAR ARTIYOR

Allianz Trade İnşaat Sektörü Risk Raporu’na göre; Avrupa’da likidite küçük oyuncular için sorun olmaya devam ederken sektörde iflaslar arttığı vurgulandı. İnşaat sektörü ağırlıklı olarak daha uzun nakit dönüşüm çevrimleriyle çalışan KOBİ'lerden oluştuğu için faiz oranlarının yükseldiği ve finansal koşulların sıkılaştığı ortamda bu şirketler artan girdi maliyetleri ve finansman sorunlarıyla mücadele ediyor. Bu etkilerden dolayı, Batı Avrupa'da inşaat sektöründe iflas sayıları yüksek seyretmeyi sürdürüyor.

ABD' tarafında ise mevcut konut arzının kısıtlı olması nedeniyle, ileriye dönük olarak, faiz oranlarının düşmeye başlaması ve makroekonomik zeminin iyileşmesiyle 2024 yılının ikinci çeyreğinden itibaren sektörün canlanabileceği belirtiliyor.

TÜRKİYE’ İNŞAAT SEKTÖRÜ BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Allianz Trade İnşaat Sektörü Risk Raporu’nda, Türkiye'de inşaat sektörünün, dinamik yapısı ve proje çeşitliliği ile büyüdüğü belirtiliyor.

Fakat malzeme fiyatlarındaki dalgalanmalar, iş gücündeki sorunlar ve teknolojik adaptasyon gibi konuların sektörün karşılaştığı büyük sorunlar olarak vurgulanıyor.

Allianz Trade’in raporuna göre; 2023 yılı Ocak-Ekim döneminde Türkiye genelindeki konut satışları 993.835 oldu. 2023 yılının üçüncü çeyreğine ait GSYH'nin sektörel analizine göre inşaat sektörü yüzde 8,1'lik bir artışla dikkat çekti.

İlgili Haberler
Mercedes-Benz Türk çalışanları fikirlerini yarıştırıyor
Mercedes-Benz Türk çalışanları fikirlerini yarıştırıyor
Norveç Merkez bankası faiz kararını açıkladı
Norveç Merkez bankası faiz kararını açıkladı
Son Haberler
Mahsur kalan kedi böyle kurtarıldı Gündem
Mahsur kalan kedi böyle kurtarıldı
Parkta yürürken buldu milyoner oldu. Görenler gözlerini alamadı Dünya
Parkta yürürken buldu milyoner oldu. Görenler gözlerini alamadı
Brent petrol haftayı yatay seyirde kapatmaya doğru ilerliyor Ekonomi
Brent petrol haftayı yatay seyirde kapatmaya doğru ilerliyor
Karaciğer hastalıklarında kullanılan ot ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
Karaciğer hastalıklarında kullanılan ot ortaya çıktı
Ünlü iş insanını kardeşi koranadan öldü Gündem
Ünlü iş insanını kardeşi koranadan öldü
Vekil Hamşıoğlu: Tekirdağlı Hasan kazanacağına Uruguaylı Marcel kazanıyor Gündem
Vekil Hamşıoğlu: Tekirdağlı Hasan kazanacağına Uruguaylı Marcel kazanıyor
Şevval Sam tektaş yüzüğü kimden aldığını açıkladı Magazin
Şevval Sam tektaş yüzüğü kimden aldığını açıkladı