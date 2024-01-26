Allianz Trade’in Türkiye’de inşaat sektörünün son durumunu açıkladı

ABD’de inşaat sektöründeki iyileşmenin ise bu yılın ikinci çeyreğinden itibaren olması beklendiği belirtilirken, küresel inşaat üretiminin 2030’a kadar 15,5 trilyon dolara ulaşacağı vurgulanıyor.

BATI AVRUPA’DA SEKTÖRDE İFLASLAR ARTIYOR

Allianz Trade İnşaat Sektörü Risk Raporu’na göre; Avrupa’da likidite küçük oyuncular için sorun olmaya devam ederken sektörde iflaslar arttığı vurgulandı. İnşaat sektörü ağırlıklı olarak daha uzun nakit dönüşüm çevrimleriyle çalışan KOBİ'lerden oluştuğu için faiz oranlarının yükseldiği ve finansal koşulların sıkılaştığı ortamda bu şirketler artan girdi maliyetleri ve finansman sorunlarıyla mücadele ediyor. Bu etkilerden dolayı, Batı Avrupa'da inşaat sektöründe iflas sayıları yüksek seyretmeyi sürdürüyor.

ABD' tarafında ise mevcut konut arzının kısıtlı olması nedeniyle, ileriye dönük olarak, faiz oranlarının düşmeye başlaması ve makroekonomik zeminin iyileşmesiyle 2024 yılının ikinci çeyreğinden itibaren sektörün canlanabileceği belirtiliyor.

TÜRKİYE’ İNŞAAT SEKTÖRÜ BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Allianz Trade İnşaat Sektörü Risk Raporu’nda, Türkiye'de inşaat sektörünün, dinamik yapısı ve proje çeşitliliği ile büyüdüğü belirtiliyor.

Fakat malzeme fiyatlarındaki dalgalanmalar, iş gücündeki sorunlar ve teknolojik adaptasyon gibi konuların sektörün karşılaştığı büyük sorunlar olarak vurgulanıyor.

Allianz Trade’in raporuna göre; 2023 yılı Ocak-Ekim döneminde Türkiye genelindeki konut satışları 993.835 oldu. 2023 yılının üçüncü çeyreğine ait GSYH'nin sektörel analizine göre inşaat sektörü yüzde 8,1'lik bir artışla dikkat çekti.