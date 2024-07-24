Allık için kritik 4 adım. İşte güzelliğin sırrı!

Yüz şekillerine göre makyaj yapma stilleri vardır. Özellikle yüz hattına uygun fırçalar kullanmak kritiktir.
Makyajın en önemli unsurlarından biri de allıklardır. Yüzde canlılık hissi veren allığın kullanımı da farklıdır.
Allığın yüzde pürüzsüz ve doğal durması içi 4 adım bulunuyor.
İlk adıma bakıldığında öncelikle cildin tertemiz olması önemlidir. Allıktan önce makyaj bazı kullanmak makyajı uzun süre dayandırır.
İkinci adıma bakıldığında ise farklı bir allık uygulamak için yanaklardan şafaklara doğu alt alta pembe ve somon allık uygulamak gerekiyor.
Fırçayı allıktan şakaka doğru küçük dokunuşlarla ilerletmek kritiktir.
3. adıma bakıldığında ise aydınlık bir makyaj için ise altın yansımalı bir aydınlatıcı allık kullanılmalı.
Altın yansıtmalı aydınlatıcı göz altına da uygulanabilir.
Dördüncü adımda ise makyaj sabitleyici sprey sıkmak önemlidir ve makyajı daha canlı ve diri tutar.