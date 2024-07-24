Allık için kritik 4 adım. İşte güzelliğin sırrı!

Allık için kritik 4 adım. İşte güzelliğin sırrı!
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Makyajın en önemli unsurlarından allığın doğru kullanımı ve doğal durması için 4 önemli kritik vardır.

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Allık için kritik 4 adım. İşte güzelliğin sırrı! 1

Yüz şekillerine göre makyaj yapma stilleri vardır. Özellikle yüz hattına uygun fırçalar kullanmak kritiktir.

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Allık için kritik 4 adım. İşte güzelliğin sırrı! 2

Makyajın en önemli unsurlarından biri de allıklardır. Yüzde canlılık hissi veren allığın kullanımı da farklıdır.

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Allık için kritik 4 adım. İşte güzelliğin sırrı! 3

Allığın yüzde pürüzsüz ve doğal durması içi 4 adım bulunuyor.

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Allık için kritik 4 adım. İşte güzelliğin sırrı! 4

İlk adıma bakıldığında öncelikle cildin tertemiz olması önemlidir. Allıktan önce makyaj bazı kullanmak makyajı uzun süre dayandırır.

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Allık için kritik 4 adım. İşte güzelliğin sırrı! 5

İkinci adıma bakıldığında ise farklı bir allık uygulamak için yanaklardan şafaklara doğu alt alta pembe ve somon allık uygulamak gerekiyor.

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Allık için kritik 4 adım. İşte güzelliğin sırrı! 6

Fırçayı allıktan şakaka doğru küçük dokunuşlarla ilerletmek kritiktir.

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Allık için kritik 4 adım. İşte güzelliğin sırrı! 7

3. adıma bakıldığında ise aydınlık bir makyaj için ise altın yansımalı bir aydınlatıcı allık kullanılmalı.

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Allık için kritik 4 adım. İşte güzelliğin sırrı! 8

Altın yansıtmalı aydınlatıcı göz altına da uygulanabilir.

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Allık için kritik 4 adım. İşte güzelliğin sırrı! 9

Dördüncü adımda ise makyaj sabitleyici sprey sıkmak önemlidir ve makyajı daha canlı ve diri tutar.

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Allık için kritik 4 adım. İşte güzelliğin sırrı! 10
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Allık için kritik 4 adım. İşte güzelliğin sırrı! 11
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Allık için kritik 4 adım. İşte güzelliğin sırrı! 12
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Allık için kritik 4 adım. İşte güzelliğin sırrı! 13
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Allık için kritik 4 adım. İşte güzelliğin sırrı! 14
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