Alman Bakan’ın peşine Rus İHA’sı takıldı. Apar topar Ukrayna’yı terk etti

Kaynak: Gazete Oksijen
Alman Bakan’ın peşine Rus İHA’sı takıldı. Apar topar Ukrayna’yı terk etti
Almanya Dışişleri Bakanı’nın Ukrayna ziyareti, bir Rus İHA’sının kendisini izlediğinin tespit edilmesi üzerine yarıda kesildi. Bakan apar topar ülkesine geri döndü.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Almanya tarafından finansmanı sağlanan bir içme suyu arıtma tesisini ziyaret etmek için Mıkolayiv kentine gitti. Ancak heyetin bir Rus insansız hava aracı (İHA) tarafından takip edildiğinin tespit edilmesi üzerine ziyaretin yarıda kesildiği ve heyetin zırhlı araçlarla bölgeden uzaklaştırıldığı ifade edildi.

Bakanlık Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, söz konusu İHA'nın, bir süre izleme yaptıktan sonra bölgeden uzaklaştığı belirtildi. Alman medyasındaki haberlerde de Baerbock'un bölgeden ayrılmasının ardından Mıkolayiv'de bir hava saldırısı gerçekleştiği, Alman Dışişleri Bakanı'nın Ukrayna ziyaretini sonlandırarak ülkesine döndüğü belirtildi.

Alman Bakan, Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'ya desteklerini ifade etmek için dün Odessa kentine gitmişti.

Almanya Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşımda da Ukrayna'ya yönelik yeniden inşa yardımının 100 milyon avro daha artırılarak 1 milyar avroya çıkarılacağı açıklandı.

Almanya'nın ayrıca haziran ayında Berlin'de Ukrayna için bir yeniden yapılanma konferansı düzenlemeyi planladığı öğrenildi.

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