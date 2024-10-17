Alman basını duyurdu. Avrupa devleri Semih Kılıçsoy için devrede

Düzenleme: Kaynak: Cumhuriyet
Alman basını duyurdu. Avrupa devleri Semih Kılıçsoy için devrede

Alman basını Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy'u Milan ve Everton'ın transfer etmek istediği yazdı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronchorst'un son haftalarda ilk 11'de şans vermediği Semih Kılıçsoy'a Avrupa'dan talipler olduğu iddia edildi.

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Alman basınından Fussball Europa'da yer alan habere göre; İtalyan takımı Milan ile Premier Lig temsilcisi Everton, Semih için Beşiktaş'a teklif yaptı.

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Haberde, Milan'ın 19 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için 12 milyon Euro bonservis bedeli önerdiği, Everton'ın teklifinin de benzer seviyede olduğu belirtildi.

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Ancak Beşiktaş'ın iki takıma da ret yanıtı verdiği öne sürüldü.

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