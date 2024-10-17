Alman basını duyurdu. Avrupa devleri Semih Kılıçsoy için devrede

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronchorst'un son haftalarda ilk 11'de şans vermediği Semih Kılıçsoy'a Avrupa'dan talipler olduğu iddia edildi.

Alman basınından Fussball Europa'da yer alan habere göre; İtalyan takımı Milan ile Premier Lig temsilcisi Everton, Semih için Beşiktaş'a teklif yaptı.

Haberde, Milan'ın 19 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için 12 milyon Euro bonservis bedeli önerdiği, Everton'ın teklifinin de benzer seviyede olduğu belirtildi.

Ancak Beşiktaş'ın iki takıma da ret yanıtı verdiği öne sürüldü.