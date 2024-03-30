Alman devi Bayern Münih'te flaş gelişme

Bayern Münih, gelecek sezon için teknik direktör arayışlarını sürdürüyor.

Julian Nagelsmann, geçtiğimiz sezonun ortasında Bayern Münih ile yollarını ayırmış ve yerine Thomas Tuchel getirilmişti.

Ancak şu sıralarda Almanya Milli Takımı’nın teknik direktörlüğünü yapan Nagelsmann’ın Bayern’e geri dönüşü ‘hayal edilebilir’ durumda.

Bayern Münih yönetimi, Xabi Alonso’nun Bayer Leverkusen’de kalacağını açıklamasının ardından, sezon sonunda yollarını ayıracağı Thomas Tuchel’in yerine yeni bir isim arayışına hız kazandırmış gibi görünüyor.