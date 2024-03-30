Alman devi Bayern Münih'te flaş gelişme

Kaynak: Haber Merkezi
Alman devi Bayern Münih'te flaş gelişme
Tuchel ile yollarını ayırma kararı alan Bayern Münih, eski hocasını yeniden takımın başına getirebilir.

Bayern Münih, gelecek sezon için teknik direktör arayışlarını sürdürüyor.

Julian Nagelsmann, geçtiğimiz sezonun ortasında Bayern Münih ile yollarını ayırmış ve yerine Thomas Tuchel getirilmişti.

Ancak şu sıralarda Almanya Milli Takımı’nın teknik direktörlüğünü yapan Nagelsmann’ın Bayern’e geri dönüşü ‘hayal edilebilir’ durumda.

Bayern Münih yönetimi, Xabi Alonso’nun Bayer Leverkusen’de kalacağını açıklamasının ardından, sezon sonunda yollarını ayıracağı Thomas Tuchel’in yerine yeni bir isim arayışına hız kazandırmış gibi görünüyor.

julian-nagelsmann-depophotos-1679171.jpg

İlgili Haberler
Yıldız oyuncu yeni filmle dönüyor
Yıldız oyuncu yeni filmle dönüyor
Son Haberler
Akşener'den Sultanbeyli'de esnaf ziyareti Gündem
Akşener'den Sultanbeyli'de esnaf ziyareti
Ekrem İmamoğlu. 'Ekonomik afetten kurtulmak için 31 Mart'ta rekor bir fark atacaksınız' Gündem
Ekrem İmamoğlu. 'Ekonomik afetten kurtulmak için 31 Mart'ta rekor bir fark atacaksınız'
Avrasya Tüneli-TEM Anadolu Otoyolu Bağlantı Yolu açıldı Gündem
Avrasya Tüneli-TEM Anadolu Otoyolu Bağlantı Yolu açıldı
70'li ve 80'li yılların işkence haberleri ile ünlüydü. Eski polis muhabirleri anılarını anlattı. Efsane siyasi şube yıkıldı Gündem
70'li ve 80'li yılların işkence haberleri ile ünlüydü. Eski polis muhabirleri anılarını anlattı. Efsane siyasi şube yıkıldı
Yıkılan duvar 14 yaşındaki çocuğu yaşamdan kopardı Gündem
Yıkılan duvar 14 yaşındaki çocuğu yaşamdan kopardı
5 ilde ‘Kalkan-18’ operasyonu: 559 düzensiz göçmen yakalandı Gündem
5 ilde ‘Kalkan-18’ operasyonu: 559 düzensiz göçmen yakalandı
Torunu yaşındaki muhabire mikron uzattı diye neler söyledi. Şu davranışa bakın Gündem
Torunu yaşındaki muhabire mikron uzattı diye neler söyledi. Şu davranışa bakın